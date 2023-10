“Sua figlia ha avuto un incidente, servono 8mila euro”, anziana truffata da finto carabiniere

Truffa ai danni di un’anziana di Mortegliano.

Ancora una truffa ai danni di un’anziana signora: vittima, una 81enne vedova di Mortegliano, che ieri nella tarda mattinata ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è finto un maresciallo dei carabinieri, una tecnica già usata (il 16 ottobre) ai danni di un’altra anziana di Gemona.

“Sua figlia ha avuto un incidente, ha investito una donna e un bambino – le ha detto -; servono 8mila euro come cauzione per evitare il suo arresto“. E’ immaginabile che la signora, con una simile notizia, sia andata in panico, di cui i malviventi hanno approfittato.

Poco tempo dopo, infatti, a casa della vedova si è presentato un uomo che si è spacciato per avvocato: a lui, l’anziana ha consegnato 700 euro e alcuni gioielli in oro il cui valore è in corso di valutazione. La 81enne ha poi contattato la figlia, scoprendo di essere stata vittima di una truffa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mortegliano.