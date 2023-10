Ancora una truffa in Friuli.

Ancora una truffa in Friuli e questa volta purtroppo è andata a segno. A farne le spese una pensionata di 83 anni di Gemona che ha consegnato gioielli in oro e contanti per un valore di trenta mila euro a un finto carabiniere.

Nella giornata del 16 ottobre la vittima, una signora anziana residente a Gemona, ha risposto al telefono e si è trovata ad affrontare una situazione di estrema emergenza. L’individuo dall’altra parte della cornetta, fingendosi un carabiniere, ha insistentemente richiesto denaro e gioielli, affermando che i suoi parenti avevano causato un grave incidente stradale e rischiavano pesantissime conseguenze legali. Senza dubitare delle parole dell’interlocutore, la pensionata ha preparato i preziosi e i contanti consegnandoli ad uno sconosciuto che si è presentato poco a casa poco dopo la telefonata.

Solo successivamente la vittima ha iniziato a sospettare e ha deciso di denunciare l’accaduto alle autorità competenti. La denuncia ha immediatamente attivato un’indagine da parte dei carabinieri di Gemona, che stanno lavorando per individuare il truffatore e il suo eventuale complice.

Il modus operandi del truffatore è sempre lo stesso visto in altri episodi simili. Riuscendo a convincere la donna della gravità della situazione, ha ottenuto ciò che voleva senza che la vittima, agitata per la situazione, si rendesse conto dell’inganno.