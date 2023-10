A Cervignano, un’anziana ha scavalcato il balcone per uscire di casa.

Ha scavalcato il balcone di casa, cadendo però dal terzo piano: è accaduto a Cervignano, in largo Oberdan, dove una donna di 85 anni, eludendo il controllo della badante, nel tentativo di uscire di casa ha superato la ringhiera, precipitando al suolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con l’elisoccorso. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Udine in terapia intensiva. L’autorità giudiziaria ha disposto i rilievi fotografici e planimetrici del sinistro in attesa del decorso del ricovero. Sono stati ascoltati anche i testimoni che hanno assistito al fatto. Sono in corso accertamenti.