Vandali a Pagnacco.

Dopo i raid a Tricesimo, i vandali hanno colpito un altro parco: quello di Pagnacco. Qualcuno infatti ha lasciato rifiuti tra i tavoli e la panchine dell’area pubblica e ha tentato di incendiare uno dei giochi di legno presenti.

E’ stata la stessa sindaca, Laura Sandruvi, a pubblicare sui social le foto dopo il passaggio dei vandali nel parco di via Divisione Julia. Sembra che non sia la prima volta che accade, al punto che l’amministrazione comunale sta valutando l’idea di installare una telecamera, nonostante la grande amarezza per il fatto che simili cose accadano in una piccola comunità. “Ricordo – ha detto Sandruvi a commento della foto -, che il Comune di Pagnacco non è soltanto il sindaco, il Comune siamo tutti noi”.

A quanto pare, comunque, sarebbero stati identificati i vandali che hanno provato a incendiare la struttura: si tratterebbe di alcuni ragazzini e, a segnalarli, sono stati dei coetanei che hanno avvisato la Polizia locale.