Ermal Meta arriva in Friuli: il concerto a Palazzolo dello Stella

Ermal Meta in concerto a Palazzolo dello Stella.

Ermal Meta, cantautore, compositore e polistrumentista amatissimo dal pubblico, sarà la stella della prima edizione dell’Anaxum Music Festival, che si terrà a luglio 2024 a Palazzolo dello Stella all’Arena del Marinaretto, venue per concerti ed eventi allestita nel complesso della Casa del Marinaretto, già capace lo scorso anno di ospitare con successo il live di Umberto Tozzi. Il concerto di Ermal Meta, unica data in Friuli Venezia Giulia del suo tour estivo, andrà in scena domenica 28 luglio (inizio alle 21.30).

I biglietti per l’evento, organizzato da Comitato Festeggiamenti Sant’Antonio, con il patrocinio del Comune di Palazzolo dello Stella,in collaborazione con Zenit srl, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, nell’ambito di Anaxum Music Festival, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 16.00 di lunedì 12 febbraio.

“Siamo entusiasti di poter ospitare un evento così importante e di poterlo fare annunciando anche il nuovo “Anaxum Music Festival”. Con orgoglio, riportiamo la musica nel suggestivo contesto della Casa del Marinaretto e della sua Arena – ha commentato il referente organizzativo del festival, Gabriele Buratto – Il Concerto è un’opportunità unica per promuovere il nostro territorio e attirare l’attenzione di turisti e visitatori”.

Ospite questa sera al Festival di San Remo.

Nel giorno del suo ritorno sul palco del Teatro Ariston come ospite di Maninni, Ermal Meta annuncia un nuovo tour che lo porterà questa estate sui palchi più importanti della penisola. Uno spettacolo nuovo che segna il ritorno del cantautore alla dimensione live in un anno per lui molto importante.

Il tour sarà infatti anticipato in primavera dall’uscita del nuovo album di Ermal Meta che sarà il cuore pulsante della scaletta del concerto. Questa sera l’artista sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo come ospite di Maninni che ha voluto omaggiare uno dei suoi brani più intensi e rappresentativi: “Non mi avete fatto niente”.

La carriera.

Dopo gli inizi come frontman de La Fame Di Camilla, Ermal intraprende il percorso da solista e autore. Nel corso degli anni realizza la colonna sonora della fiction di grande successo “Braccialetti Rossi” mentre scrive già per molti interpreti italiani come Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola e Elodie, curando inoltre gli arrangiamenti per alcuni brani dei Negrita. Nel 2015 viene pubblicato il singolo “Odio le favole”, con il quale arriva terzo a Sanremo Giovani, che anticipa l’uscita del suo primo album in studio, “Umano” (2016).

Nel 2017 partecipa nuovamente a Sanremo tra i Big con il brano “Vietato Morire”, aggiudicandosi il terzo posto oltre al Premio Critica Mia Martini ed al Premio per la miglior cover con “Amara Terra Mia” di Domenico Modugno. In coppia con Fabrizio Moro vince l’edizione 2018 del festival della musica italiana con il brano “Non mi avete fatto niente”, singolo che Ermal Meta ha presentato anche all’Eurovision Song Contest nello stesso anno. L’ultimo album in studio in ordine di tempo è “Tribù urbana”, del 2021.