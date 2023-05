Cambio al vertice della polizia stradale di Palmanova

Passaggio di testimone al comando della Polizia Stradale di Palmanova. Il Sostituto Commissario Capo Mauro Noacco, promosso a Vice Commissario è stato trasferito al Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Udine Nord e ha ceduto il comando all’Ispettore Superiore Andrea Pecile.

Il nuovo comandante.

Il nuovo Comandante, entrato in Polizia dal 1987, dopo un periodo di servizio trascorso a Milano e Venezia è giunto nel ‘93 all’allora Sottosezione Polizia Stradale di Cervignano del Friuli per poi, a dicembre del 1996, essere trasferito all’attuale sede dopo aver frequentato il corso di studi presso l’Istituto per Ispettori di Polizia di Nettuno ed aver ottenuto il grado di Vice Ispettore. Sposato con Caterina è padre di due figli: Chiara, ormai Ufficiale dell’esercito grazie al superamento del corso quinquennale presso l’Accademia Militare di Modena e di Giacomo, giovane poliziotto già in partenza per il medesimo Istituto di Polizia frequentata del papà, ove seguirà il 17° corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato.

La Polizia Stradale di Palmanova.

Un reparto complesso quello della Stradale di Palmanova, che vanta un organico di circa 40 persone, impegnate costantemente nel vigilare le importanti arterie autostradali A4 e A23 che attraversano la nostra Regione e conducono verso il nord e l’est Europa. Quotidianamente le pattuglie intervengono per i rilievi di incidenti stradali, varie attività di indagine e per il controllo del territorio diretto a rendere più sicuri gli spostamenti dell’utenza autostradale. Non ultime sono le attività di rilievo di incidenti stradali e di Polizia Giudiziari ove, le donne e gli uomini della sottosezione, si sono distinti per la loro capacità di intervento, gestito con professionalità, senso del dovere e grande umanità verso l’utenza.

Un augurio di buon lavoro va dunque al Vice Commissario Mauro Noacco e all’Ispettore Superiore Andrea Pecile per questa nuova e avvincente avventura professionale.