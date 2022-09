I cavalli protagonisti a Palmanova nel concorso internazionale

Il concorso internazionale di equitazione a Palmanova.

Hanno preso il via ieri e continueranno fino a domani mattina le gare del Concorso Completo Internazionale di Equitazione 3*** a Palmanova. Le competizioni si terranno tra il Campo ostacoli “Ettore Lajolo” e i Bastioni tra Porta Udine e Aquileia.

Le competizioni, aperte alla partecipazione del pubblico, iniziano verso le 8 del mattino per poi concludersi, verso il primo pomeriggio, al completamento della performance dei vari atleti.

Durante la prima giornata, cavalieri e amazzoni si sono sfidati in una gara di dressage nel Campo ostacoli “E. Lajolo” fuori Porta Udine. Oggi l’emozionante prova di cross country sulla cinta bastonata tra Porta Udine e Porta Aquileia sui percorsi creati dal Centro Ippico Militare del Genova Cavalleria 4° che supporta ormai da anni l’Associazione Nazionale Arma di cavalleria quale Comitato Organizzatore della manifestazione.

L’evento si concluderà domani con le premiazioni, sempre al Lajolo, dopo la prova finale di salto ostacoli il cui risultato determinerà il vincitore delle categorie iscritte. Considerato i previsto maltempo, alcune prove di salto ostacoli, previste per domani, sono state anticipate al pomeriggio di oggi. Oltre ai concorrenti italiani, prendono parte decine di binomi provenienti da tutta Europa: Italia, Austria, Repubblica Ceca, Svizzera, Polonia, Portogallo, Ungheria, Germania e, per il primo anno a Palmanova, India ed Ecuador.

“I Bastioni, con la loro storia, sono uno scenario splendido per ospitare grandi eventi sportivi come questo – ha commentato il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini – . Siamo contenti di avere in città la grande equitazione internazionale. Ammirare cavalli e cavalieri superare ostacoli e correre lungo la cinta muraria è uno spettacolo davvero unico. Ringrazio il Centro Ippico Militare del Reggimento “Genova Cavalleria” (4′) per l’organizzazione e invito tutti i cittadini a partecipare”.

Le discipline.

Il dressage è una disciplina equestre che viene anche chiamata gara di addestramento, in quanto cavallo e cavaliere eseguono movimenti prevalentemente geometrici su un campo di forma rettangolare.

Il cross country consiste in una prova di velocità su terreno vario, e nel superamento di vari tipi di ostacoli fissi.

Il salto ostacoli è un termine che identifica una disciplina dell’equitazione che vede impegnato il binomio uomo-cavallo, nell’interpretazione e risoluzione di un percorso ad ostacoli.

l’intervista a Ranieri Campello, atleta olimpionico d’equitazione, e filmati delle gare.