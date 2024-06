Una cena speciale a Palmanova per festeggiare i 7 anni di Unesco

La Cena per l’Unesco a Palmanova.

Venerdì 5 luglio, alle ore 20.30, Palmanova si riunisce in Piazza Grande per la terza edizione della Cena per l’Unesco, un evento gratuito e rivolto a tutti, organizzato dall’Amministrazione Comunale e finalizzato a celebrare l’anniversario dei sette anni in cui la città stellata è divenuta Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

La cena sarà autogestita per quanto riguarda cibi, bevande, piatti e bicchieri, che potranno essere portati da casa oppure acquistati presso bar e ristoranti cittadini. Tavoli e sedie, invece, saranno già pronti (solo su prenotazione) a partire dalle 19.30. Si consiglia di portare con sé un allestimento, accessorio o capo di abbigliamento color rosso amaranto, per ricordare il simbolo della città stellata.

L’evento, a cui parteciperanno anche numerose associazioni culturali, è totalmente gratuito, ma richiede si richiede una prenotazione obbligatoria dei tavoli e dei posti a sedere inviando una mail contenente nominativo, numero di partecipanti e recapito telefonico di un referente all’indirizzo: comunicazione@comune.palmanova.ud.it.

I sette anni di Palmanova nell’Unesco.

Ad accompagnare il banchetto, la musica con DJset e animazioni a cura delle realtà cittadine. A partire dalle ore 23 è previsto un Flash Mob in Piazza, per comporre un messaggio di pace (si richiederà a tutti i partecipanti di portare con sé una torcia elettrica o utilizzare il flash dei propri telefoni).

“Il riconoscimento Unesco ha cambiato la storia di Palmanova e, proprio per questo, va festeggiato con tutti coloro che la rendono così unica: i cittadini. Per l’occasione, Piazza Grande diventerà suggestivo scenario di un momento di convivialità all’aria aperta, pensato per celebrare un traguardo di cui tutti – palmarini e non – dobbiamo essere orgogliosi” – così si è espresso il Sindaco Giuseppe Tellini.

L’Assessore a Cultura e Turismo Silvia Savi ha poi aggiunto: “Sette anni che dimostrano l’importanza della città-fortezza dal punto di vista storico, artistico e culturale. Il 9 luglio 2017, giorno in cui siamo stati inseriti come Patrimonio mondiale dell’Umanità è una data che, per tutti i palmarini, è impressa indelebilmente nella memoria. Con questa serata vogliamo festeggiare stando tutti assieme in Piazza, condividendo con i cittadini i prossimi passaggi che essere Unesco comporta, in un percorso che non si esurisce con il riconoscimento ma prosegue vivo e partecipe ”.