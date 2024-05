I vincitori del Concorso musicale Città di Palmanova.

Il trombettista Filippo Lombardi, studente del Conservatorio di Bolzano e solista già in carriera, e il Duo Viridian di Sofia De Martis (violino) e Matteo Di Bella (pianoforte), allievi Conservatorio di Trieste, sono i vincitori del 12° Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova-Premio Unesco, promosso dall’Accademia Musicale di Palmanova in sinergia con il Comune cittadino, con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Fondazione Friuli.

Sabato 11 maggio la grande kermesse musicale, che ha portato nella Città stellata per un’intera settimana più di 1200 concorrenti, ha concluso i lavori, consegnando le Borse di Studio, per un totale di 11.000 euro, nel Teatro Gustavo Modena, dove un numerosissimo pubblico ha potuto applaudire dal vivo i vincitori nel loro Concerto finale di Premiazione.

Filippo Lombardi.

Filippo Lombardi, nato a Monaco nel 2005 ma trasferitosi da bambino a Riva del Garda e oggi allievo del Conservatorio di Bolzano, ha già collezionato una serie impressionante di Premi in prestigiose competizioni nazionali e internazionali, e si può considerare ormai a tutti gli effetti, nonostante la giovane età, un talentuoso musicista in carriera. Tra le varie esperienze già nel suo curriculum, nel 2018 la tournée “Trans Europa Express”, come prima tromba della European Spirit of Youth Orchestra diretta da Igor Coretti Kuret, in collaborazione con il giornalista e scrittore Paolo Rumiz, mentre quest’estate farà parte della EUYO, la European Union Youth Orchestra. Vincitore del Premio Unesco con il punteggio di 98/100, Filippo Lombardi tornerà a Palmanova nel 2025 come solista del concerto inaugurale che aprirà la prossima edizione del Concorso.

Il Duo Viridian.

Sul podio della musica da camera, con il punteggio di 99/100, il Duo Viridian, formato dalla violinista Sofia De Martis, nata a Trieste nel 2005, e dal pianista Matteo Di Bella, udinese classe 2001. Entrambi musicisti con brillanti esperienze in ambito solistico e cameristico, hanno recentemente intrapreso l’esperienza del Duo Pianistico, formazione con la quale hanno già riportato interessanti riconoscimenti, mentre proseguono gli studi presso il Conservatorio di Trieste. A loro sarà affidato l’onore di rappresentare il Concorso di Palmanova nel concerto-premio al St. Donatus festival di Zara in Croazia il prossimo 9 luglio, data-anniversario dell’istituzione del sito transnazionale Unesco delle Opere di difesa veneziane che entrambe le città condividono e nel cui quadro hanno avviato questa nuova importante collaborazione musicale.

Gli altri premi.

E un’altra prestigiosa collaborazione riguarderà il Premio Nuove Musiche, vinto dalla compositrice Gaia Aloisi (ventinovenne cagliaritana, ma con studi a Milano, Roma e Vienna), la cui opera sarà pubblicata nel catalogo delle Edizioni musicali Sconfinarte, e dall’esecutrice del brano, la violinista veneziana Sara Mazzarotto. A margine del risultato del Concorso, entrambe hanno ricevuto un’interessante proposta artistica dal musicista e compositore croato Berislav Šipuš, già Ministro della Cultura di Zagabria nel 2015-16e membro autorevole della Giuria palmarina, che inviterà prossimamente la violinista ad esibirsi in Croazia e commissionerà un brano alla compositrice per il suo ensemble.

L’Albo ufficiale dei Premi Unesco riporta anche la vittoria, nelle rispettive categorie, del pianista Leonardo Mabilia (14 anni), con il punteggio pieno di 100/100, e del violoncellista diciottenne Davide Zuin (98/100), oltre a quella, del tutto sorprendente, dei due giovanissimi fratelli arpisti Valerij Greblo (9 anni) e Evelin Greblo (11 anni) di Mengeš (Sovenia), premiati con 98/100, entrambi allievi di Patrizia Tassini, grande didatta internazionale di questo meraviglioso strumento, già docente al Conservatorio Tomadini di Udine.

Il Premio Unesco alla migliore Orchestra è andato alla Sinfonica del Liceo musicale G. Tenca di Milano.