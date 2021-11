Partiti i lavori di riqualificazione di uno degli accessi a Palmanova.

Sono partiti i lavori di riqualificazione di Porta Udine. Gli interventi principali sono previsti sul Dongione, gli spazi ricavati nella parte superiore della struttura, e sulla copertura della Porta.

Il progetto e la relativa realizzazione nascono dall’accordo di collaborazione amministrativa tra il segretariato regionale del ministero per i Beni e le Attività culturali per il Friuli Venezia Giulia e il Comune di Palmanova, in attuazione dell’intervento “Restauro e consolidamento mura urbiche di Palmanova”. La durata dei lavori è prevista in 150 giorni e il costo dell’opera è di circa 450 mila euro.

“Questo è uno degli interventi che realizziamo grazie ai fondi nazionali concessi in questi ultimi anni al Comune – commentano il sindaco Giuseppe Tellini e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Francesco Martines -. La copertura della Porta è in pessime condizioni e la Soprintendenza, proprietaria dell’immobile, ha condiviso con il Comune la necessità di un intervento di somma urgenza. I lavori permetteranno di prevenire dannose infiltrazioni pluviali che ne possono mettere a repentaglio la stabilità. Dopo che, come Comune, siamo già intervenuti su Porta Aquileia – concludono -, proseguono ora gli interventi previsti sui tre ingressi monumentali alla città Fortezza Unesco di Palmanova. Su Porta Cividale (sede del Museo della Grande Guerra e della Fortezza di Palmanova) è già previsto un intervento nei prossimi due anni, finanziato grazie ai fondi ministeriali”.

(Visited 1 times, 1 visits today)