A Palmanova nasce un nuovo punto di ritrovo dedicato ai ragazzi, dove trascorrere il tempo libero, conoscere nuove persone e trasformare le proprie idee in iniziative concrete. Da mercoledì 14 ottobre apre lo “Spazio Giovani – Forum Giovanissimi”, ospitato nei locali comunali sotto la Loggia di Piazza Grande, nel cuore della città.

Il nuovo servizio è rivolto principalmente ai giovani dagli 11 ai 19 anni e sarà aperto ogni mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 19. Ad accogliere i ragazzi ci saranno operatori socio-educativi qualificati, che li accompagneranno nelle attività, favorendo il dialogo, la collaborazione e la partecipazione.

Un luogo di incontro e creatività per i ragazzi

L’obiettivo dell’iniziativa è mettere a disposizione delle nuove generazioni uno spazio stabile e accessibile, dove incontrarsi liberamente, condividere passioni e sviluppare progetti. Non soltanto un luogo in cui stare insieme, dunque, ma anche un’opportunità per dare voce ai più giovani e coinvolgerli maggiormente nella vita della città.

Il progetto punta inoltre a valorizzare l’esperienza del Forum Giovanissimi, ampliando la partecipazione anche a chi finora non ha preso parte alle attività organizzate.

“Con l’apertura di questo nuovo spazio sotto la Loggia di Piazza Grande vogliamo offrire ai nostri ragazzi un punto di riferimento stabile, accogliente e inclusivo, dove incontrarsi, confrontarsi e sentirsi ascoltati”, spiega l’assessore alle Politiche giovanili Thomas Trino.

“L’obiettivo è creare nuove occasioni di aggregazione e partecipazione, coinvolgendo anche quei giovani che finora non hanno preso parte alle attività del Forum. Crediamo sia importante offrire loro non soltanto un luogo in cui ritrovarsi, ma anche l’opportunità di proporre idee, sviluppare iniziative e contribuire attivamente alla vita della nostra comunità. Questo spazio vuole essere un punto di partenza per costruire, insieme ai ragazzi, nuove esperienze e nuove forme di partecipazione”.

Un nuovo capitolo per il Forum Giovani

La nuova apertura rappresenta un ulteriore passo nel percorso avviato nel 2017 con la nascita del Forum Giovani di Palmanova, pensato per favorire il confronto tra le nuove generazioni e l’amministrazione comunale.

Negli anni il Forum ha dato vita a concerti, laboratori e appuntamenti tematici, coinvolgendo i ragazzi in diverse occasioni di socializzazione e partecipazione cittadina.

Con lo Spazio Giovani sotto la Loggia, il Comune intende ora dare continuità a queste esperienze, mettendo a disposizione un luogo fisso in cui ritrovarsi durante la settimana e costruire insieme nuove attività. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 14 ottobre, dalle 17 alle 19.