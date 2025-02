Open day alla Centrale Operativa di Palmanova in occasione del 112 Day.

L’11 febbraio si celebra in tutta Europa il 112 DAY, la giornata dedicata al Numero Unico per le Emergenze. In occasione di questa ricorrenza, la Protezione Civile Regionale organizza un Open Day offrendo ai cittadini la possibilità di visitare la Centrale Operativa NUE112, il cuore della risposta alle emergenze, dove vengono smistate le chiamate dirette agli enti di soccorso quali: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria, Capitaneria di Porto e Protezione Civile Regionale. Gli orari di visita inizieranno alle ore 09:00 per poi proseguire fino alle ore 17:00.

Sarà un’occasione per osservare da vicino l’attività della Centrale, comprenderne il funzionamento ed interagire con gli operatori che quotidianamente garantiscono il servizio. Per motivi di sicurezza ed organizzativi, l’evento è gratuito a prenotazione obbligatoria: sono disponibili a tal proposito due link distinti:

MODULO DI ISCRIZIONE CITTADINI