La 15esima Adunata Nazionale dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie a Palmanova

Palmanova è pronta ad accogliere la 15esima Adunata Nazionale dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie. Ad una settimana dal raduno, che porterà nella città stellata migliaia di membri A.L.T.A. che sfileranno in piazza domenica 22 settembre, è stato presentato il programma dettagliato della manifestazione ed è stata inaugurata la mostra storica nella sala sotto la loggia in Piazza Grande.

Sono attese in città anche alcune tra le massime cariche istituzionali statali, militari e regionali, oltre a numerosi sindaci dei Comuni del territorio e dei Comuni ospitanti sezioni dell’associazione nazionale. “Palmanova è orgogliosa di ospitare questo evento nazionale – spiega il sindaco Giuseppe Tellini – . C’è stato un grande sforzo organizzativo in questi mesi ed ora siamo pronti ad accogliere i lagunari e le loro famiglie e tutte le autorità. Speriamo che i lagunari possano farsi ambasciatori di Palmanova e del suo legame con Venezia”.

Il programma.

L’evento prenderà ufficialmente il via in Piazza Grande alle 9:30 di sabato 21 settembre, con l’alzabandiera e la deposizione della Corona al Monumento ai Caduti. A seguire l’apertura del “Villaggio dei Lagunari”, tra mostre, gadget e stand di vario tipo, visitabili anche il giorno successivo. Alle 10:30 di sabato al Teatro “Modena” si terrà lo spettacolo per le scolaresche e la cittadinanza “L’Inno svelato” di e con Michele D’Andrea. Alle 18 in duomo la Santa Messa e alle 21, sempre a teatro, il concerto della Banda della Brigata Pozzuolo del Friuli con la partecipazione di Michele D’Andrea, a ingresso libero aperto a tutta la popolazione.

La cerimonia militare avrà inizio domenica 22 settembre con l’alzabandiera alle 9:30 in Piazza Grande e a seguire la parata con gli interventi delle autorità militari e civili. Alle 12:30, il consueto “passaggio della stecca”, alla città di Trieste ospitante il prossimo Raduno Nazionale ALTA, previsto per il 2026. L’evento si concluderà ufficialmente alle 18, con l’Ammainabandiera in Piazza Grande. La mattina sarà attivo l’annullo filatelico a cura di Poste Italiane, nel pomeriggio il Comune ha organizzato delle visite guidate alla città fortezza per i radunisti e le loro famiglie.

La mostra storica.

Sabato 14 settembre invece, è stata inaugurata la mostra storica nella sala sotto la loggia di Piazza Grande, alla presenza del sindaco Giuseppe Tellini, dell’assessore alla Cultura e grandi eventi Silvia Savi e del presidente nazionale A.L.T.A. Pierangelo Zanotti. La mostra rimarrà aperta tutta la settimana; presentato anche il logo ufficiale della manifestazione che riporta la stella di Palmanova che racchiude il logo di A.L.T.A. attraversata dal Tricolore. Lo storico Alberto Prelli ha poi tenuto una conferenza sui Fanti da Mar.

I Lagunari, infatti, eredi della tradizione dei Fanti da Mar, sono uno dei più antichi reggimenti dell’esercito italiano, inquadrati nella Brigata Pozzuolo di cui fa parte anche il Reggimento Genova Cavalleria 4° di stanza a Palmanova. Il 15° raduno nazionale a Palmanova sarà organizzato ufficialmente dalla sezione di Villa Vicentina dell’A.L.T.A. che gestisce anche il territorio del palmarino. La manifestazione nazionale che giunge in Friuli Venezia Giulia per la terza volta dopo Trieste (1998) e San Vito al Tagliamento (2016)”. A sancire il passaggio di testimone dalla città lagunare alla fortezza stellata, la consegna della stecca avvenuta nel cuore di Venezia in occasione della precedente edizione (2023). Oggi la stecca con la targhetta del raduno di Palmanova è stata consegnata alla città stellata che domenica la passerà a sua volta a Trieste.