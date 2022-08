Palmanova si ritrova sotto le stelle nella notte di San Lorenzo

Notte di San Lorenzo a Palmanova.

Un nuovo evento per la città stellata: a Palmanova, mercoledì 10 agosto, la notte di San Lorenzo, ci si ritroverà su Bastione Donato per osservare il cielo stellato. Prima un picnic autogestito sui prati del Baluardo e la musica unusual folk degli Altermix. L’ingresso all’area sarà possibile da Contrada Donato, attraverso l’ex Caserma Filzi.

“I Bastioni sono un luogo ideale per godersi il cielo stellato. L’inquinamento luminoso è limitato ed è possibile, in una serata senza nuvole, ammirare una buona quantità di stelle, oltre alla luna. È un evento inedito per Palmanova e crediamo possa diventare un appuntamento molto seguito negli anni. Dalle 20 sarà anche possibile mangiare un pasto al sacco sui prati del Baluardo in un’atmosfera davvero unica”, Luca Piani, assessore con delega ai Bastioni, assieme a Silvia Savi, assessore a turismo e cultura.

L’evento, gratuito e senza necessità di prenotazione, inizierà alle ore 20, con l’accesso all’area e la possibilità di picnic autogestito. Alle ore 21 il Concerto degli Altermix, unusual folk music, e alle 22 l’illustrazione di pianeti, stelle e costellazioni a cura di Alessandro Di Giusto, giornalista e astrofilo, assieme all’osservazione del cielo stellato e della luna. Gli appassionati sono invitati a portare i propri telescopi.

L’evento è organizzato dal Comune di Palmanova, a cura degli Amici dei Bastioni. Per info: comunicazione@comune.palmanova.ud.it