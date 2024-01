Panchine e nuovi giochi per i bambini nei parchi di Palmanova

Nuovi interventi nei parchi di Palmanova.

Ampio intervento di rinnovo dei giochi per esterno per bambini nei parchi cittadini di Palmanova. Al Parco pubblico di Bastione Foscarini sono state posate altalene doppie, tappeti elastici, giostra girevole, un gioco a molla, un cestone altalena. Oltre a questo il Comune ha eseguito una sistemazione generale del parco con nuove panchine e una pavimentazione antitrauma.

Interventi sono stati realizzati o in via di realizzazione anche nei parchi giochi di via Milano e via delle Farnie a Sottoselva. Il costo complessivo di questo lotto d’interventi ammonta a 33.000 euro.

“Anche se sono piccoli interventi, risolvono grandi problemi per i nostri cittadini – commenta l’assessore comunale alle manutenzioni Mario Marangoni – . La cura del verde che abbiamo in città, la posa di nuovi giochi per bambini e panchine nei parchi, servono a rendere più curata, vivibile e bella la città di Palmanova. In futuro sono programmate altre manutenzioni per venire incontro alle molte richieste dei cittadini. Siamo quotidianamente impegnati sul campo per varie manutezioni e cura del verde, un lavoro costante che richiederà anche nei prossimi anni ingenti investimenti”.

Maggiore cura contro il vandalismo.

“Purtroppo abbiamo registrato diversi danni, di natura vandalica, su attrezzature e giochi presenti nei parchi – aggiunge il vicesindaco Luca Piani – . Per questo siamo stati costretti più volte ad intervenire con riparazioni e sostituzioni. Chiediamo a tutti coloro che utilizzano o frequentano questi luoghi, maggiore cura nell’uso di giochi e panchine, oltre ad una collaborazione per individuare subito i responsabili dei danni. I parchi sono video sorvegliati ma è necessario avvertire subito la Polizia Municipale per procedere ad una rapida visione dei filmati”.

Nei prossini anni sono previsti ulteriori interventi per completare il rinnovo dei giochi nei parchi di Sottoselva e di Piazza XX settembre. L’Amministrazione comunale sta progettando installazioni anche a Jalmicco, ragionando anche su atrezzature dedicate anche ad un’utenza più adulta.