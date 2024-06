Il Festival dello Street Food arriva a Palmanova.

Streeat® Food Truck Festival, il primo e originale festival itinerante in Italia, che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all’interno di interi week-end in giro per la penisola, dove i protagonisti sono lo street food, le birre artigianali, la musica e il divertimento, sbarca per la prima volta nella città Patrimonio dell’Umanità Unesco di Palmanova.

I meravigliosi truck di Streeat coloreranno e profumeranno la splendida Piazza Grande della città stellata per un lungo fine settimana, da giovedì 6 giugno a domenica 9 giugno, per quattro imperdibili giornate dedicate al miglior cibo da strada italiano e internazionale.

Tantissimi saranno i cibi di strada selezionati proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. L’ingresso al festival, organizzato da Barley Arts, Zenit srl e Buono – Food & Events, in collaborazione con la Città di Palmanova, è libero e aperto a tutti, info e orari su www.azalea.it .

Dal 2014, con la 1ª edizione a Milano alla Fabbrica del Vapore, STREEAT® Food Truck Festival ha raggiunto ad oggi decine di città promuovendo la cultura del cibo di qualità su ruote in giornate alternative a base di eccellenze regionali italiane e proposte internazionali servite dai migliori Food Truck d’Italia e accompagnate da birre artigianali, musica selezionata, spazi verdi e accoglienti, il tutto a ingresso libero. I food truck di Streeat sono attentamente selezionati con rigidi parametri secondo cui i concetti di Gourmet, Design e On the Road convivono su furgoncini, carretti, biciclette e ape car allestiti come vere e proprie cucine mobili.

Varie le proposte culinarie provenienti da tutta la penisola e non solo, che il pubblico potrà assaggiare nella città stellata: arrosticini di pecora, olive ascolane, cono di pesce fritto, hamburger di vera Angus irlandese, cannoli siciliani riempiti al momento, hamburger di Chianina, crepes, muffin, cheesecake, donuts, cupcake, waffle, bubble tea, caramelle gommose, panino di maiale toscano allevato allo stato brado e affumicato, panino col polpo, panino con coda alla vaccinara, supplì romani, rösti di patate con carne salada trentina.

E ancora, speck dell’Alto Adige e formaggio di malga, cucina messicana, patatine fritte classiche o rustiche, nuggets di pollo, maiale sfilacciato, pita gyros greco, dolmades, tzatziki, panini di mare, panino col polpo, spiedino di gamberi, philly cheesesteak, panino con la Porchetta di Ariccia IGP, coppiette di maiale, gnocco fritto con salumi, pollo fritto con zest di lime, pizza fritta Napoletana, pasta fresca artigianale. Saranno presenti nei menù anche proposte vegane, vegetariane, senza glutine e senza lattosio.

Qui l’elenco dei food truck che serviranno il pubblico di Piazza Grande a Palmanova nei prossimi giorni: Scottadito, Nannì Sapori Romaneschi, Black Angus Food Truck, Bis! Food Truck, Dalila’s Street Bakery, Porcobrado, Marchese Cannoli, Trentintrac, Original Greek Eat, Daje Food Truck, Awakte Zaperoco, Saccoccia Romana, Patatina Food Truck, Maman Foodlab, Apolpinfaccia, Fritt and Furios, El Gnocco Loco.