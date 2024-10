Se tu sês bon, tutto pronto per la finalissima del talent show friulano

Sabato 19 ottobre, Palmanova avrà l’onore di ospitare per la prima volta la finalissima del talent show di beneficenza “Se tu sês bon”, che si terrà al Teatro Gustavo Modena a partire dalle 20.30 (ingresso dalle 20). Il ricavato della serata verrà interamente devoluto alla Onlus “La casa di Joy o.d.v.”, da anni al fianco dei bambini con malattia oncologica e delle loro famiglie. L’ingresso è ad offerta libera e non soggetto a biglietto, ma è necessaria la prenotazione del posto su www.setusesbon.it

In occasione della conferenza stampa di presentazione, tenutasi nel Salone d’Onore del Palazzo Municipale lo scorso 17 settembre, l’ideatore e direttore artistico Matteo Trogu aveva spiegato ai presenti la nascita, l’evoluzione del format e il suo passaggio dall’ambito parrocchiale a quello associazionistico in seguito all’incontro con Rita Di Rienzo, presidentessa della Onlus.

Il talent – giunto alla sua decima edizione e interamente curato da giovani ragazzi di età compresa tra i 15 e i 24 anni – si è infatti evoluto anno dopo anno, riscuotendo un crescente successo in termini di pubblico e una sempre più ampia e variegata gamma di partecipanti, fino ad arrivare alla dimensione live e alla diretta tv.

La serata finale è riservata ai dodici concorrenti che sono riusciti a convincere i giudici grazie al proprio talento, superando le fasi eliminatorie di Povoletto, Talmassons e Pasian di Prato. In giuria alcuni volti noti in terra friulana come: Alberto Zeppieri (produttore discografico), “Galax e “Catine” (comici), Franco Terenzani (giornalista), “Il Poma” Alessandro Pomarè (speaker ufficiale dell’Udinese Calcio), Andrea Maurizio e Gabriele Saro (musicisti). Tra gli ospiti d’onore, l’oro olimpico 2024 della scherma a squadre Giulia Rizzi e l’attrice Margherita Laterza.

Il Sindaco Giuseppe Tellini: “Quello del talent show è da sempre un format molto apprezzato dal pubblico, sia esso seduto in platea o a casa davanti alla televisione. Pertanto, siamo felicissimi di ospitare proprio nella città stellata l’atto finale di Se tu sês bon, un progetto longevo e in continua evoluzione che coniuga il talento e la beneficenza”.

L’Assessore alle Politiche Giovanili Thomas Trino aggiunge: “Quando è giunta tra le mani questa proposta non ci è voluto molto prima di approvarla. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di portare per la prima volta a Palmanova un’iniziativa che consente a giovani ragazzi di far emergere il proprio talento. A ciò si aggiunge l’importanza della sua finalità, ovvero il supporto ai bambini malati oncologici e alle loro famiglie, che non devono sentirsi mai soli nell’affrontare questo impegnativo percorso curativo e riabilitativo”.

Presenti in sala anche le autorità locali, dal Presidente del Consiglio regionale FVG Mauro Bordin, a tutti i sindaci e assessori che hanno ospitato le fasi precedenti, compresi quelli della città stellata.