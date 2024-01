Servizio Civile Universale, a Palmanova si cercano 5 giovani

Le opportunità per il Servizio Civile Universale a Palmanova.

È aperto il bando di selezione per svolgere Servizio Civile Universale al Comune di Palmanova. L’amministrazione palmarina selezionerà 5 giovani che saranno inseriti per un anno nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali. Le domande vanno presentate, entro le ore 14 del 15 febbraio 2024, esclusivamente attraverso il sito https://domandaonline.serviziocivile.it (è necessario essere in possesso dello SPID).

Sono attivi due progetti. Il primo nel Settore Cultura e Turismo, per incrementare azioni di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale (3 posti a disposizione) e il secondo nei Servizi scolastici comunali e Biblioteca, per potenziare e migliorare la qualità dei servizi educativi per i minori e promuovere la partecipazione attiva dei giovani del territorio (2 posti disponibili).

Ai giovani, dai 18 ai 28 anni, è riconosciuto un contributo economico di 507,30 euro, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Inoltre, per i ragazzi che partecipano al servizio civile per la sua intera durata è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici.

Giuseppe Tellini, Sindaco di Palmanova e Thomas Trino, assessore comunale alle politiche giovanili: “Crediamo possa essere una buona opportunità per i nostri ragazzi per inserirsi nel mondo del lavoro in un ambiente protetto che li può seguire nella propria crescita, imparare come funziona un’amministrazione pubblica e magari prepararsi per un concorso, avendo anche l’opportunità della riserva. Un modo anche per avere contatto con il mondo della cultura, del turismo, dell’istruzione e conoscerne, da dentro, il funzionamento”.