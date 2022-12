Sfera Ebbasta torna in Friuli: il concerto a Palmanova

Il concerto di Sfera Ebbasta a Palmanova.

Sfera Ebbasta torna in Friuli per il suo Summer Tour. Dopo un’estate indimenticabile, che ha visto tra gli altri i concerti di Zucchero, Elisa, Ben Harper e Venditti & De Gregori, la città patrimonio Unesco di Palmanova guarda già al 2023 e chiama a raccolta i giovani con l’annuncio odierno del primo grande concerto della prossima stagione estiva.

Conosciuto come il trap king, la rockstar del rap, artista da bilioni di ascolti e streaming, sarà Sfera Ebbasta, autentico idolo dei giovani, rapper che ha saputo imporsi a livello internazionale, il primo ospite della rassegna “Estate di Stelle 2023“ della città stellata. Sfera Ebbasta salirà sul palco di Piazza Grande domenica 2 luglio con “Summer Tour” (inizio ore 21 e 30) in quello che è il suo grande ritorno in Friuli Venezia Giulia a distanza di quattro anni dal suo primo e unico concerto in regione, tenuto nel 2018 a Lignano Sabbiadoro.

I biglietti per il concerto, incluso nella rassegna “Estate di Stelle” a Palmanova, organizzata da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster dalle 18 di venerdì 16 dicembre.

“Ritorna la Palmanova della musica e dei grandi eventi nazionali e internazionali. Quest’anno si inizia con un concerto tutto dedicati ai ragazzi. Piazza Grande sarà gremita di giovani e giovanissimi per una serata unica. -” commentano il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini e il vicesindaco Francesco Martines – Piazza Grande è un luogo ideale per ospitare i grandi nomi della musica. Un’estate che si preannuncia ancora più straordinaria e che mette nuovamente la città stellata al centro degli eventi nazionali.”

Il trapking continua ad essere l’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese. Il fatto che per il secondo anno consecutivo sia l’artista più ascoltato in Italia di Spotify dimostra quanto i record discografici di Sfera non siano soltanto numeri, ma il segno tangibile di un impatto sulla musica urban in Italia e non. Rapstar della nuova scena odierna italiana e internazionale, Sfera Ebbasta è il personaggio musicale del momento un artista con oltre 3 milioni e trecentomila followers su Instagram, il primo artista italiano ad aver mandato 7 brani nella global chart di spotify, fenomeno da bilioni di streaming e visualizzazioni, Sfera Ebbasta è l’idolo del nuovo rap, una vera e propria rockstar in chiave contemporanea, personaggio eccentrico, icona di mode e tendenze che continua a scalare ogni classifica e a dominare il mercato discografico con eccellenti performance di vendita sia per il mercato fisico che digitale.

Chi è Sfera Ebbasta.

Gionata Boschetti in arte Sfera Ebbasta, nasce a Cinisello Balsamo nel 1992. Insieme a Charlie Charles, suo produttore e amico di sempre, esordisce nel 2015 con il primo disco “XDVR”. Il singolo “Ciny” che racconta la realtà di strada della sua città diventa un inno per i ragazzi dei quartieri periferici di tutta Italia. L’album si rivela la novità del panorama rap italiano del 2015 e Sfera Ebbasta soprannominato “trap king” per il nuovo genere musicale che caratterizza i suoi brani diventa l’artista da tenere d’occhio. L’immaginario di Sfera Ebbasta affronta con una spontaneità quasi disarmante le tematiche della vita nei quartieri con lo sguardo critico e attento di chi il quartiere lo ha vissuto per davvero, descrivendo con estrema chiarezza uno spaccato di realtà giovanile comune in molte periferie delle principali città italiane. A settembre 2016 ecco l’album “Sfera Ebbasta”, seguito da mesi ricchi di successi.

“Rockstar” (2018), oltre ad essere stato l’album più venduto in Italia nel 2018 e certificato quintuplo disco di platino dalla FIMI, è entrato in classifica anche in Svizzera, Francia, Germania e in molti altri paesi europei, diventando un vero e proprio best seller della cultura Hip Hop.

Dopo un tour nei principali palazzetti italiani l’artista è partito per un tour europeo nei principali festival che lo ha portato in 12 differenti nazioni. Durante le sue performance il rapper dei record propone dal vivo tutti i suoi maggiori successi, senza dimenticare inoltre i brani che hanno segnato l’inizio della sua carriera consacrandolo tra i rapper più apprezzati della nuova generazione. Nella primavera del 2019 viene scelto come giudice per X-Factor Italia, trasmissione in cui trionfa grazie alla sua concorrente Sofia Tornambene della categoria under donna. Il quarto album in studio del rapper è “Famoso” (2020), anch’esso cinque volte disco di platino, che conferma l’artista a livelli mai visti in Italia per questo genere musicale.