Corso di computer, in Friuli i nonni a lezione dagli studenti

Non è mai troppo tardi per imparare l’uso del computer e dello smartphone. La 50&Più provinciale di Udine, associazione di over 50 aderente al sistema Confcommercio, rilancia l’iniziativa di un corso di primo livello che si svolgerà all’Enaip di Pasian di Prato dal 19 febbraio al 22 marzo con cadenza bisettimanale. Le lezioni sono affidate a un gruppo di studenti, così che ogni corsista anziano sarà affiancato da un giovane “tutor”.

La proposta è gratuita per i soci, occorre quindi perfezionare l’iscrizione alla 50&Più. Per le adesioni contattare la segreteria 50&Più di viale Duodo 5 (Ud), tel. 0432/1850037.