Truffa a Pavia di Udine.

Voleva acquistare un’imballatrice per fieno, ma la compra-vendita non è andata bene e lui è rimasto vittima di una truffa, a Pavia di Udine.

Dopo essersi accordato per comprare la macchina alla cifra di 12.500 euro, infatti, l’uomo, un croato di 59 anni, si è incontrato in una via del centro paese con i venditori, tre sconosciuti, in modo da perfezionare l’operazione. Ha consegnato loro i soldi, in contanti, e questi con la scusa di controllarne l’autenticità si sono dileguati col malloppo. All’uomo non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto ai carabinieri.