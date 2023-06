L’uomo di Rivignano ha minacciato con un martello i carabinieri.

E’ stato fermato per un controllo ed è risultato positivo (ampiamente sopra i limiti) all’alcoltest; non solo: evidentemente per nulla contento della contestazione, ha estratto dall’auto un martello e ha minacciato i carabinieri che lo aveva fermato.

E’ accaduto ieri sera a Pocenia, dove i militari della Stazione di Palazzolo dello Stella, durante i controlli alla circolazione stradale, hanno fermato una Fiat Panda, al volante della quale c’era un uomo di Rivignano. Sottoposto all’etilometro, il risultato è stato un tasso di 2,32 grammi al litro, quasi 5 volte il limite di 0,5. L’ubriaco è poi andato più volte in escandescenze fino a brandire il grosso utensile contro gli uomini dell’Arma. Una volta disarmato e sequestrato il martello, l’uomo è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza, a cui si sono aggiunti resistenza e oltraggio.