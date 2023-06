Accoltellamento in centro a Lignano.

Lignano registra ancora una aggressione, la terza in poche settimane: dopo l’accoltellamento di un ragazzo per portargli via le pizze e quello ai danni di un 17enne per una birra, infatti, nel primo pomeriggio di oggi, 16 giugno, la cittadina balneare è stata teatro di un nuovo scontro violento.

Attorno alle 13, in viale Venezia, due fratelli albanesi di 29 e 27 anni residenti a Fiume Veneto, hanno incontrato un terzo giovane che, per motivi ancora non chiari, ha estratto un coltello e tirato due fendenti colpendo il più vecchio dei fratelli all’addome. Il 29enne è stato portato in elicottero all’ospedale di Udine dove non sarebbe in pericolo di vita; il più giovane, invece, è stato ferito alla testa, lesione curata al pronto soccorso di Lignano.

A segnalare lo scontro sono stati i passanti con una chiamata al 112; la persona che aveva accoltellato i due, però, si era già data alla fuga. Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare il terzo coinvolto (forse uno straniero, anch’egli del pordenonese) e per chiarire i contorni della vicenda.