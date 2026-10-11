Lavori sulla A23, chiusure notturne a Pontebba per due giorni: gli orari e i percorsi alternativi

Nuove chiusure notturne sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio. Nelle notti tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre e tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, la stazione di Pontebba sarà interessata da una serie di limitazioni al traffico per consentire interventi di manutenzione e ispezione del viadotto di svincolo e lavori sulle barriere di sicurezza. Le chiusure riguarderanno sia l’ingresso in autostrada in direzione Udine sia le uscite per chi proviene da Udine e da Tarvisio, con orari e percorsi alternativi differenti a seconda della provenienza dei veicoli.

Le chiusure nella notte tra il 14 e il 15 ottobre

Dalle 21 di mercoledì 14 alle 4 di giovedì 15 ottobre sarà chiusa l’entrata di Pontebba in direzione Udine, per permettere le attività di ispezione e manutenzione del viadotto di svincolo. Gli automobilisti diretti verso Udine dovranno utilizzare la stazione di Carnia, raggiungibile percorrendo la SS13 Pontebbana verso Udine e successivamente la SS52 Carnica in direzione Tolmezzo.



Nella stessa notte, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, sarà chiusa anche l’uscita di Pontebba per i veicoli provenienti da Tarvisio, a causa dei lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In questo caso, i veicoli leggeri potranno uscire anticipatamente a Tarvisio Nord e proseguire lungo la SS13 Pontebbana per raggiungere le località di destinazione. Per i mezzi pesanti sarà invece obbligatoria la sosta nell’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”.

Le modifiche nella notte tra il 15 e il 16 ottobre

Ulteriori limitazioni sono previste nella notte successiva. Dalle 21 di giovedì 15 alle 4 di venerdì 16 ottobre sarà chiusa l’uscita di Pontebba per chi proviene da Udine, sempre per consentire le operazioni di ispezione e manutenzione del viadotto di svincolo.



In alternativa, gli automobilisti dovranno uscire a Carnia e proseguire sulla SS52 Carnica verso Udine, per poi immettersi sulla SS13 Pontebbana e raggiungere le località interessate. I veicoli pesanti diretti al confine di Stato dovranno obbligatoriamente sostare nel piazzale dell’Interporto di Pontebba.

Sempre giovedì 15 ottobre, dalle 21 alle 6 di venerdì 16, sarà nuovamente chiusa l’uscita di Pontebba per chi arriva da Tarvisio, per permettere la prosecuzione dei lavori sulle barriere di sicurezza. Anche in questo caso, i veicoli leggeri potranno utilizzare l’uscita di Tarvisio Nord e percorrere la SS13 Pontebbana, mentre i mezzi pesanti dovranno fermarsi obbligatoriamente nell’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”.