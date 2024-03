Apre un’azienda a 20 anni, oggi ha 35 dipendenti: la storia dell’imprenditrice friulana

Arianna Pignoloni ha aperto la Full Service a 20 anni.

Giovane e donna, ha aperto la propria azienda in un mondo prevalentemente maschile come quello della distribuzione di volantini pubblicitari: arriva da Pordenone una storia di imprenditoria femminile di successo, quella di Arianna Pignoloni, titolare di Full Service, azienda pordenonese che opera nel settore della pubblicità.

Lei, classe 1978, da semplice addetta alla distribuzione di volantini, nel 1998 fonda un’azienda che oggi può contare su 35 dipendenti, in maggioranza uomini e oltre 25 anni di esperienza. “Ero molto giovane in un mondo di maschi adulti che mi guardavano dall’alto al basso – ha raccontato Arianna Pignoloni – eppure io ci ho creduto, non mi sono mai scoraggiata e sono partita con un primo incarico di distribuzione di materiale informativo per un Comune del territorio e poi sono arrivate le prime importanti commesse dalla grande distribuzione. Ho iniziato ad acquistare i primi furgoni e ad assumere personale. Da lì è stato un crescendo”.

Nel giro di qualche anno, la Full Service di Via Roveredo a Pordenone è diventata un punto di riferimento nel mondo della distribuzione di materiale pubblicitario ed ora anche della stampa digitale, delle affissioni e installazioni. Avvicinandosi l’8 marzo, Giornata Internazionale della donna, quella di Arianna Pignoloni è una storia che può essere d’ispirazione per altre donne che sognano un futuro imprenditoriale. “Vorrei che la mia storia – ha dichiarato – fosse d’ispirazione per altre donne che sognano di creare la propria impresa a non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà, a credere nelle proprie potenzialità”.

“Anche io sono partita dal basso – ha continuato Arianna – ho iniziato giovanissima distribuendo i volantini delle pubblicità e quindi conosco la fatica, le difficoltà, la precarietà. Per questo cerco sempre di mettere al centro le persone che lavorano con me. Negli anni ho anche offerto corsi di lingua italiana ai miei dipendenti, gran parte stranieri, perché possano integrarsi al meglio”.



L’azienda ora punta anche sulla sostenibilità ambientale: a gennaio 2024 è stata acquistata una nuova stampante digitale industriale che utilizza inchiostri a base acqua, eliminando quindi l’esposizione ad agenti chimici nocivi per gli addetti alla stampa e per il cliente finale. Si tratta della prima stampante di questo genere in Friuli Venezia Giulia. A breve l’azienda installerà anche un impianto fotovoltaico con l’intento di ridurre il fabbisogno di energia da fonti fossili.