Nuovi “visitatori” in città, cinghiali avvistati in centro a Pordenone

Cinghiali immortalati in centro a Pordenone.

Non è la prima volta che vengono segnalati in aree vicine agli insediamenti umani, ma di solito si tratta di pedemontana o comunque di zone ricche di verde; invece, questa volta i cinghiali si sono spinti più in là, arrivando praticamente in centro a Pordenone, dove sono stati immortalati in alcune foto pubblicate poi sulle pagine social locali.

Gli avvistamenti sono infatti stati registrati lungo il Noncello, nel parcheggio del ristorante Al Lido (a poche centinaia di metri in linea d’aria dal Duomo) dove è stata scattata la foto di un esemplare di questi ungulati, e nell’area vicino alla Fiera, dove ne sono stati immortalati altri due.

Non sono state segnalate aggressioni a persone e gli avvistamenti sono stati comunicati al Centro di recupero della fauna selvatica. L’ipotesi è che si possa trattare di animali vaganti e non stanziali che probabilmente in zona hanno trovato cibo. Certo è che si tratta, a memoria, del primo avvistamento di cinghiali in centro città.