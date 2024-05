La partita dell’Apu Udine nei playoff di legadue di pallacanestro

L’Apu Old Wild West Udine inaugura la postseason con una netta affermazione in gara 1 dei quarti di finale contro la Juvi Cremona: 95 a 65 il finale di una partita che i friulani dominano nella ripresa dopo alcune difficoltà iniziali. Martedì si torna al PalaCarnera per gara 2.

I padroni di casa, sempre privi di Jason Clark che dovrebbe tornare più avanti nei playoff, ma con un Lorenzo Caroti in più, partono malissimo: 8-0 per gli ospiti in poco più di un minuto. Timeout Vertemati immediato, ma l’andazzo non cambia molto con i lombardi a più undici a metà primo quarto (18-7). Una tripla del rientrante Caroti riaccende il Carnera ed un’altra tripla, stavolta di Gaspardo, riavvicina definitivamente Udine. Nel secondo quarto vige l’equilibro massimo e si va al riposo lungo sul 37 a 35 per i friulani. Nel terzo quarto nonostante alcuni tentativi di allungo dei padroni di casa, Cremona tiene e si mantiene a contatto 67-61 all’ultimo mini-intervallo. Nell’ultimo quarto è Apu show: Cremona non segna letteralmente più mentre Udine fa quello che vuole trovando canestri da tre punti in serie con Da Ros, Ikangi e Gaspardo. Il parziale finale è di 28 a 4, la partita non ha più storia ed è 1-0 nella serie. Top scorer Raphael Gaspardo a quota 21, ben supportato da Matteo Da Ros con 17 punti, in doppia cifra anche Cannon, Monaldi ed Alibegovic.

Soddisfatto a fine partita coach Adriano Vertemati: “Loro hanno giocato con tutta l’energia possibile e tirando con leggerezza. Mi aspettavo l’inizio così perchè è un mese che non vedevamo una squadra, non dico al completo, ma con almeno un senso logico. Ci abbiamo messo 6-7 minuti ad entrare in partita. Aver vinto di 30 non vuol dire nulla perchè martedì si riparte da zero a zero e dovremo essere ancora più duri e pronti. Siamo solo 1-0.”

Contento Matteo Da Ros: “Cremona non meritava di perdere di 30 punti perchè all’inizio è stata una partita difficile. Dovremo essere pronti e concentrati già da domani perchè ci sono molte cose da migliorare. Tra 48 ore siamo di nuovo qua e affronteremo nuovamente Cremona con grande rispetto perchè è una squadra che lotta su ogni possesso”.