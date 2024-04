Posti di lavoro per giovani a Pordenone.

Nuove opportunità di lavoro per i giovani grazie al Recruiting Day Young organizzato dal Comune di Pordenone con la Regione Fvg. Sono quattro le aziende che mettono a disposizione 90 posti di lavoro per under 35.

Il 15 maggio a Pordenone, in sala Degan della Biblioteca Civica, alcune importanti aziende del territorio (Decathlon, Mediaworld, AnimaVera e Supermercati Visotto) potranno colloquiare con i giovani che presenteranno la propria candidatura entro il 12 maggio attraverso la pagina dedicata nel sito della Regione FVG. La Regione FVG e gli uffici del settore Lavoro, poi, raccoglieranno e gestiranno le iscrizioni dei ragazzi interessati per sottoporre i curricula alle aziende.

Durante la giornata, le quattro aziende invitate avranno la possibilità di colloquiare con giovani di età compresa fra i 16 e i 35 anni iscritti all’evento e interessati a presentare se stessi e la propria candidatura. La formula proposta, già sperimentata con successo in altre occasioni, è quella dello “speed date”: i giovani dovranno sostenere un breve colloquio di 5 minuti con ciascuna azienda. Il termine del tempo a disposizione sarà cadenzato da un “timer” e i cv dei giovani che si prenoteranno verranno consegnati alle aziende il giorno stesso dell’evento.

“Nonostante il Comune non abbia competenza diretta sul tema lavoro – spiega l’assessore comunale Alberto Parigi-, a Pordenone le attività rivolte ai giovani continuano a crescere e a strutturarsi grazie ai progetti in capo alle Politiche Giovanili comunali. Intervenendo con un mirato supporto argomentativo, logistico e di promozione e comunicazione, gli uffici sono in grado di veicolare e diffondere efficacemente iniziative e progetti, come nel caso di questo 5° Recruiting Day che si svolgerà a Pordenone. Con risorse pari a 1,5 milioni di euro, l’Amministrazione comunale sta investendo direttamente sul fronte giovani e lavoro, grazie alla stretta collaborazione e alleanza con la Regione FVG e all’assessore Alessia Rosolen in particolare, che fin dall’inizio sostiene e supporta le azioni in campo anche nella nostra città”.

Alla presentazione in Municipio sono intervenuti l’assessore alla Cultura e Politiche Giovanili Alberto Parigi, l’assessore regionale a Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia Alessia Rosolen, il dirigente del Servizio “Interventi per i lavoratori e le imprese” della Regione FVG Anna D’Angelo e il responsabile della struttura “Servizi alle Imprese” della Regione FVG Gianni Fratte. Presenti anche i referenti delle aziende coinvolte, che hanno presentato la propria realtà e le posizioni lavorative ricercate.

“Sul territorio lavoriamo ad alti livelli sulla formazione (Istituti tecnici, scuole, sistema degli Enti formazione professionale, Università e post università) – ha spiegato l’assessore Rosolen- non solo in termini di risorse, ma anche di attenzione. Il 17% del FSE va ad accompagnare i giovani nel loro ingresso nel mercato del lavoro, puntando sulla formazione e ritenendo quella in azienda un plus necessario e centrale per la costruzione di una solida professionalità. La capacità di riconoscere e coltivare le soft skills attiene quindi proprio alle aziende, che incentiviamo anche economicamente perché aiutino i giovani a svilupparle. La Regione mette a disposizione contributi per l’assunzione di giovani, in particolare per allungare il tempo del contratto all’interno di una stessa azienda”. Anche grazie a questo, nel primo bimestre del 2024 le assunzioni di giovani donne in Friuli Venezia Giulia sono cresciute del 12,8%, mentre quelle di giovani uomini hanno registrato un incremento del 7,1%.