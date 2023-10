Frumento, forno agricolo di Porcia, premiato dal Gambero Rosso.

Non ci poteva credere, quando gli hanno comunicato di essere entrato nella guida del Gambero Rosso 2024 dedicata ai migliori pani e panettieri d’Italia, invece è scritto proprio lì, nero su bianco, sulle pagine del volume: Frumento – Forno Agricolo di Porcia.

La bibbia dell’enogastronomia d’Italia, infatti, ha inserito anche quest’attività friulana tra le eccellenze del settore panificati: “Daniele Perin è figlio d’arte – si legge nel paragrafo dedicato a Frumento -, e quest’arte la fa evolvere giorno dopo giorno grazie alla sua grande curiosità e alla voglia di fare sempre meglio“.

“Il pane qui parte dalla terra (Daniele coltiva parte dei grani utilizzati e le altre farine le sceglie bene) – continua la guida -, per un risultato ricco di profumi, merito anche della pasta madre, che sia l’integrale, il 4 cereali, quello con farro spelta o il pane condito con olive e pomodorini secchi”.

E lui, il 34enne Daniele Perin, figlio di ex gestori di pizzeria, è ovviamente soddisfatto del risultato raggiunto: “Un importante riconoscimento per un piccolo forno artigianale che ogni giorno ci mette il cuore, la ricerca e la passione per sfornare pagnotte buone per voi e per l’ambiente! Un grande grazie, però, va a tutti voi, supporter insostituibili del nostro progetto di filiera”.

E con ironia ha postato la nuova targa sulla porta del panificio: “Adesso che la targa è arrivata iniziamo a crederci. Ebbene sì, tra i migliori panificatori d’Italia per il Gambero Rosso ci siamo anche noi. Chi viene a prendere un po’ di pane per vedere se è veramente meritata?”.