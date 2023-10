Vigili del Fuoco impegnati per l’incendio di 2 auto a Pordenone e Sacile.

Nella giornata odierna i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono stati impegnati l’incendio di due autovetture nel Friuli Occidentale. Il primo incendio alle ore 11.30 circa in viale Aquileia a Pordenone dove una vettura che stava circolando ha iniziato a fumare, il conducente appena ha visto il fumo uscire dal vano motore ha accostato a bordo strada è sceso dal mezzo e ha chiamato i soccorsi.

Ricevuta la chiamata la sala operativa del comando della destra Tagliamento ha inviato una squadra della sede centrale che, giunta sul posto, ha provveduto in breve tempo a spegnere le fiamme. L’incendio non ha coinvolto altri mezzi e nemmeno persone.

Il secondo intervento alle ore 14.30 circa in Piazza 4 Novembre a Sacile; anche in questo caso la vettura stava circolando e il conducente accortosi del fumo che usciva dal vano motore ha accostato a bordo strada è sceso e portandosi in zona sicura ha attivato i soccorsi.

I Vigili del fuoco sono giunti sul posto con una squadra che con il supporto dell’autobotte ha iniziato le operazioni di spegnimento. La vicinanza dell’automezzo incendiato ad uno stabile ha causato dei danni da calore alle pareti esterne del caseggiato e danni da fumo all’interno di un appartamento.

Spento l’incendio e messa in sicurezza l’autovettura incendiata, i Vigili del fuoco hanno verificato con l’apposita strumentazione che all’interno dell’appartamento non vi fossero residui dei gas della combustione. Neanche in questo secondo intervento non risultano coinvolte persone. In tutti e due gli incendi presenti, per quanto di competenza, pattuglie della Polizia Locale.