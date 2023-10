Musica live, cabaret e ottimo cibo, apre a Manzano l’Eden lounge & bistrot

Nuovo locale a Manzano.

Un locale all’avanguardia, pronto a soddisfare le esigenze di un’ampia fetta di clientela che vuole non solo mangiare bene, ma allo stesso tempo divertirsi: questo è l’obiettivo dell’Eden lounge & bistrot, che sabato 7 ottobre ha spalancato, in quel di Manzano, le porte alle centinata di persone pronte a farsi travolgere da questa nuova realtà.

Al timone di quello che ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento del territorio, ci sono i soci Adriano, 65 anni ed Eranjo, 27. “Entrambi amiamo il mondo della ristorazione, ci piace sia cucinare, sia, allo stesso tempo, dar modo ai clienti di divertirsi e svagarsi” spiega Adriano.

L’unione in affari dei due soci non è avvenuta in maniera casuale, tant’è che sia Adriano, sia Eranjo, forti delle loro diverse quanto ricche esperienze sul campo, hanno unito le loro forze per creare una realtà al passo con i tempi. “Sono ristoratore da diverse generazioni – spiega Adriano – negli anni ho appreso direttamente sul campo tutti i segreti per cercare di fare al meglio questo lavoro, che indubbiamente deve portare con sé tanta passione e dedizione”.

Un contesto, quello al civico 9 di via Udine, che ha tutta l’intenzione di fare sentire a casa propria tutti i clienti, di qualsiasi età. “Ritengo che gli ambienti dedicati alla ristorazione siano gli unici in grado di unire la famiglia, d’altronde ci sono situazioni familiari spesso complesse che si smorzano davanti ad un piatto di buon cibo”, confida Adriano.

Uno sguardo ben proiettato verso il futuro, con l’intenzione di dare il massimo a tutti coloro varcheranno la soglia del locale. “Abbiamo in previsione, per i fine settimana, di organizzare cene a tema, con tanto di musica live e cabarettisti per intrattenere al meglio ai nostri clienti” spiega Eranjo, che ha raccolto, nonostante la giovane età, un bagaglio ben fornito di esperienze lavorative in tutto il mondo. “Ho avuto modo di lavorare in moltissimi locali e di conoscere tanta gente, questo indubbiamente sarà un elemento in più che incentiverà la gente che ha avuto modo di conoscermi negli anni, a venire qui, a farci visita” conclude Eranjo.