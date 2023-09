“Ragazzini lanciano sassi contro le auto che passano”: la denuncia da Pradamano

Sassi contro le auto a Pradamano.

Sassi lanciati contro un’auto di passaggio: è quello che è accaduto ieri sera, mercoledì 6 settembre, poco dopo la mezzanotte, a Pradamano, e segnalato da una signora sulla pagina social del paese, per avvisare anche gli altri residenti.

Secondo quanto riportato dalla donna, un gruppetto di quattro ragazzini in bicicletta ha tirato ripetutamente sassi di circa 10 centimetri contro il veicolo che transitava, nell’area vicina al cimitero in via Udine. Un comportamento alquanto pericoloso; la signora, quindi, ha concluso il suo post con un doppio invito: a stare attenti quando si circola in zona e, ai genitori dei minorenni, a tenerli a bada.