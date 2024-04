Un malore improvviso al bar con gli amici, Daniele Tonetti muore a 45 anni

Un malore improvviso si è portato via Daniele Tonetti.

Una serata tra amici si è trasformata in tragedia: Daniele Tonetti, dipendente della Danieli di Buttrio e residente a Ipplis di Premariacco, è stato portato via da un malore improvviso e fulminante a soli 45 anni. La sua vita è stata tragicamente interrotta due sabati fa in un locale pubblico di Nova Gorica, dove si trovava per trascorrere una serata in compagnia.

Daniele era uno sportivo, appassionato di ciclismo sin dalla giovane età, e non aveva avvertito problemi di salute. Aveva trascorso la giornata normalmente, dedicandosi alle attività quotidiane, poi era uscito per raggiungere gli amici, ma un’emorragia addominale, le cui cause sono ancora da chiarire (si attendono i risultati di esami specifici), ha messo fine alla sua vita senza preavviso. La necessità di comprendere le cause precise di questa tragedia ha richiesto l’intervento di un esperto da Fiume per condurre un’accurata autopsia.

La comunità di Premariacco è stata scossa dall’improvvisa perdita di Daniele, una persona estremamente stimata e amata da tutti coloro che lo conoscevano. I suoi colleghi della Danieli, dove lavorava nel campo degli impianti elettrici, lo ricordano con affetto per la sua gentilezza, competenza e dedizione al lavoro. I funerali di Daniele Tonetti, che lascia la mamma, la sorella e l’adorato nipote, si terranno giovedì 18 aprile alle 15 nella chiesa di Ipplis, partendo dalla sua abitazione.