Ottimi risultati per la scuola di karate di Ragogna all’ Herat Cup 2023.

Una medaglia d’oro e ottimi piazzamenti per la neonata Scuola di Karate Asd Shingitaikan karate-do di Ragogna che, seppur costituita soltanto un anno fa, si è particolarmente distinta all’Heart Cup 2023, uno degli eventi più attesi del calendario agonistico del Karate tradizionale che si è tenuto nel Palacicogna di Ponzano Veneto, al quale hanno preso parte oltre 900 atleti provenienti da 7 Paesi. La Scuola di Karate friulana ha portato a casa un oro con Emma Bello nella categoria “Eska Individual Kata Female Senior Yellow-Orange e un quarto posto con Francesca Simonitto nella categoria “Eska Individual Kata Female Kids Yellow Orange”.

La gara internazionale di Karate, che solitamente si svolge ogni due anni, è aperta ad ogni federazione ed associazione senza distinzione di gruppo o appartenenza. “Quest’anno, a causa dello stop imposto dal Covid-19 – spiega Nuto Girotto, presidente della Asd Shingitaikan karate-do di Ragogna – l’organizzazione ha deciso di calendarizzare la gara appena un anno dopo la scorsa edizione, invece che conservare il suo classico modello. Il successo delle passate edizioni, ha reso la Heart Cup un appuntamento fisso per il Karate internazionale. Quest’anno, per la prima volta, ha partecipato la nostra Scuola di Karate di Ragogna, ASD Shingitaikan Karate-do affiliata alla Fikta – Federazione Italiana Karate Tradizionale e discipline Affini – Scuola del Maestro Hiroshi Shirai”.

I risultati.

Seppur nata soltanto un anno fa, la Scuola è riuscita a distinguersi per perseveranza e serietà nella preparazione degli atleti: ben 5 atleti sono stati iscritti dal direttore tecnico Vincenzo Bellantuono. I risultati non si sono fatti attendere. Tra gli iscritti alla competizione trevisana sono saltati all’occhio gli ottimi risultati di Emma Bello e Francesca Simonitto: Bello si è aggiudicata il primo posto sul podio nella categoria “Eska Individual Kata Female Senior Yellow-Orange, mentre Simonitto il quarto posto nella categoria “Eska Individual Kata Female Kids Yellow Orange”.

Nel Karate non contano solo le medaglie, ma lo spirito con il quale si affrontano le gare e la filosofia attraverso la quale si intraprende un percorso. A tal proposito sono spiccate certamente Lucrezia Zandegiacomo e Francesca Diamante: le due atlete si sono ritrovate a battagliare, dimostrando grandi doti e distinguendosi, in una pool da 42 persone con 5 teste di serie nella categoria “Eska Kata Senior Black Belt”. Zandegiacomo si è anche cimentata nella categoria “Individual Kumite Senior”-55 Kg (che comprendeva una pool da 13 concorrenti), ben figurando all’interno dell’appuntamento internazionale. Un’altra menzione va certamente fatta per Debora Simonitto che ha dimostrato di sapersela cavare bene nella categoria “ESKA Individual Kata Female Senior Yellow-Orange”.