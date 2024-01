A Resia arrivano i totem satellitari per il soccorso in montagna

I nuovi totem satellitari per il soccorso in montagna.

E’ operativo da pochi giorni, in Val Resia, il primo totem di soccorso dotato di tecnologia satellitare. Con un progetto pilota, il centro montano di Resia, è “fra i primi comuni in Italia a fornire il servizio per comunicare le emergenze anche laddove il segnale telefonico non è disponibile”, spiega la sindaco di Resia Anna Micelli.

I normali telefoni e smartphone, in alta montagna, spesso non sono utilizzabili e le situazioni più critiche si localizzano soprattutto nei territorio nei pressi del confine con la Slovenia. “La necessità è nata dai cittadini – aggiunge Micelli – e ci siamo attivati per dare una risposta concreta alle problematiche della gente che vive ancora in montagna“. Lo strumento, attivo dal 23 gennaio, utilizza le telecomunicazioni satellitari per la richiesta di interventi in emergenza al 112. Entro 3 mesi saranno operativi altri 2 totem, in località Sella Carnizza e presso la pista forestale di accesso al Fontanone Barman a Resia.

“Promuovere contesti territoriali come quelli della Val Resia, del Parco Naturale delle Prealpi Giulie e della Riserva di Biosphera Mab Unesco Alpi Giulie – conclude la sindaco – significa anche lavorare sui servizi, sull’accessibilità e sulla sicurezza, per i cittadini e per i visitatori”. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la società Realise e la struttura operativa del 112 Nue della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia.