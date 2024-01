Investito da un’auto a Mortegliano.

Incidente nella prima serata di ieri a Mortegliano, in via Cavour, dove un pedone è stato investito da un’auto. Si tratta di un uomo di circa 75 anni di età che poi è stato preso in carico dall’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo e da quello dall’automedica proveniente da Udine. È stato trasportato in codice giallo con l’ambulanza con a bordo il medico dell’automedica all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Attivate dagli infermieri della centrale operativa della Sores, anche le forze dell’ordine.

Incidente a Chions: auto fuori strada.

Intorno alle 3 di questa notte a Villotta di Chions, lungo via Vittorio Veneto, una persona ha perso il controllo della vettura che stava conducendo. Sul posto sono state inviati l’equipaggio di un ambulanza proveniente da Azzano Decimo e l’automedica proveniente da Pordenone. Attivate i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata con l’ambulanza con a bordo il medico dell’automedica, in codice giallo, stabile, all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.