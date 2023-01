Addio a Laura Mauro, titolare della storica gelateria di Rivignano

Laura Mauro è scomparsa a 76 anni.

Il sorriso di Laura Mauro dietro al bancone dei gelati mancherà a tutti a Rivignano e in Friuli. Da 46 anni gestiva la storica gelateria da Laura di Rivignano, da quando con il marito Vito Moratto decise di rilevare il bar di viale Umberto.

In poco tempo la passione della coppia e la bontà del loro gelato artigianale divenne conosciuto in tutto il Friuli e con gli anni il locale si ingrandì per riuscire ad accogliere i numerosi clienti. Un vero e proprio punto fisso per i giovani di Rivignano che, usciti da scuola, si riversavano da Laura a prendere il gelato. Gli stessi che ora portano i loro figli trovando sempre gli stessi ingredienti del territorio, l’accoglienza e la gentilezza di sempre.

Laura se n’è andata all’ospedale di Udine all’età di 76 anni lasciando il marito Vito, i figli Luca e Livio. I funerali si svolgeranno martedì 31 gennaio alle ore 15 nel Duomo di Rivignano.