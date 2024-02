Bambina investita dopo essere scesa dal bus, il Comune multa la società di trasporto

La bambina è stata investita dopo essere scesa dal bus, lo scorso novembre.

Una dodicenne è stata investita dopo essere scesa dal bus in via Casut nel territorio comunale di Fontanafredda: è successo lo scorso novembre e ora dal Comune di Sacile, che assicura il servizio anche agli alunni di quella frazione, arriva la multa alla società che gestisce il trasporto.

Perché, come si legge nelle relativa determina dirigenziale, si trattava di una fermata non prevista. L’amministrazione ha infatti presentato alla società due contestazioni: una tecnica, per la mancata sostituzione di un mezzo di classe ambientale non conforme a quanto previsto da contratto; e una relativa a “una fermata non autorizzata dello scuolabus a seguito della quale sui è verificato un sinistro stradale ai danni di un minore trasportato”. Risultato, duemila euro di sanzione.

Come detto, l’incidente è avvenuto a novembre: la ragazzina, scesa dal pullman scolastico, ha attraversato la strada ed è stata investita da un veicolo mentre stava andando a casa. Fortunatamente, le sue ferite non sono risultate gravi. D’altronde, è da anni che i residenti della via ne lamentano la pericolosità: segnalano infatti che auto e camion transitano ad alta velocità e che non ci sono marciapiedi sicuri.