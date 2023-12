Incidente all’alba a Sacile.

Intorno alle 5:30 di oggi, lungo via Francenigo, nel territorio comunale di Sacile, frazione di Cavolano, un uomo di circa 60 anni di età ha perso il controllo della vettura che stava conducendo per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La vettura è finita in un fosso a bordo strada e il conducente è rimasto incarcerato nell’abitacolo. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente dal Sacile, l’equipaggio dell’automedica proveniente da Pordenone mentre l’elisoccorso non è decollato per condizioni meteo incompatibili con il volo.

L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, con l’ambulanza con a bordo l’equipe dell’automedica.