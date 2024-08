Calici di Stelle accende per la prima volta il cielo di San Daniele

Sabato 17 agosto il debutto di Calici di Stelle sotto la Loggia della Guarneriana

Calici di Stelle, l’evento che, da oltre vent’anni, accende i cieli d’estate, approda per la prima volta a San Daniele. L’appuntamento è per sabato 17 agosto dalle 18.30 alle 22.30, presso la Loggia della Guarneriana.

L’antico Palazzo Comunale, con la sottostante Loggia risalente al XV secolo ora sede della Civica Biblioteca Guarneriana, farà da sfondo a una serata indimenticabile, dove i protagonisti saranno i vini delle cantine associate al Movimento Turismo del Vino FVG e il prosciutto crudo, un’eccellenza regionale tra le più apprezzate insieme alla Trota regina di San Daniele, ad accompagnare il tutto il prezioso supporto degli Alpini con una sorpresa gastronomica.

Gli ospiti avranno la possibilità di scoprire i vini del territorio assieme a Wayne Young, incontrare i produttori, ascoltare le loro storie e comprendere meglio le tradizioni che rendono uniche queste realtà. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di San Daniele del Friuli, sarà allietato dalla calda e avvolgente musica di JazzInDuo che proporrà standard jazz e classici della bossa nova e della musica brasiliana d’autore, il tutto reinterpretato dalle calde sonorità della voce avvolgente di Letizia Felluga e dalle note accattivanti della chitarra di Mattia Romano.

Una serata all’insegna delle eccellenze

“Con grande piacere ed entusiasmo, dopo tanti anni accogliamo a San Daniele Calici di Stelle”, dichiara il sindaco Pietro Valent. “La serata saprà abbinare eccellenze con altre eccellenze in un contesto bello e suggestivo come la Loggia della Guarneriana così da far sentire ogni partecipante un ospite unico e prezioso”.

Non mancherà, poi, “Calici di Stelle… in cantina”: diverse aziende associate ospiteranno i winelover dell’estate direttamente a casa loro fino al 25 agosto. Aderiscono all’iniziativa: Borgo Conventi, Cascina Lavaroni, Ferrin, Spolert Winery, Vie d’Alt, Vigna Lenuzza, Vigne del Malina, Vini Brojli e Vini Puntin.

Continua la collaborazione con laboratorio di Geotecnologie dell’Università di Udine, iniziata in occasione di Cantine Aperte, volta a monitorare i flussi turistici durante le manifestazioni. Uno strumento scientificamente importante per le cantine e per il comparto turistico.

Calici di Stelle si avvale del patrocinio di Enit, Agenzia Nazionale del Turismo. Un ringraziamento a PromoTurismo FVG, alla Regione Friuli Venezia Giulia e a Civibank-Gruppo Sparkasse e agli sponsor tecnici: Palmanova Village, Dolomia, i formaggi “Naturalmente da latte friulano”, Madimer – Astercoop, Juliagraf, Q.B. magazine e Radio Punto Zero.