Incidente a San Daniele del Friuli.

Una donna è stata soccorsa oggi mattina a seguito di un incidente avvenuto a San Daniele del Friuli, sulla regionale 463 all’incrocio con via Valeriana. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un’auto e un piccolo pullman.

La conducente della macchina, una Fiat 500, è stata portata in ospedale per accertamenti; nessun’altra persona è rimasta ferita. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco di San Daniele, Gemona e Spilimbergo e la Polizia locale di San Daniele per i rilievi.