Incidente a San Daniele del Friuli: auto si ribalta in via delle Fornaci

L’incidente a San Daniele del Friuli.

Incidente questo pomeriggio a San Daniele del Friuli dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata in via delle Fornaci.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di San Daniele del Friuli che hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente. Il conducente è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso per accertamenti: per solo un grosso spavento e qualche ferita non grave.

(Visited 593 times, 593 visits today)