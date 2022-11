Incidente a San Daniele, auto sfonda la vetrina di un bar.

Perde il controllo dell’auto nella notte e finisce dentro la vetrina di un bar, fortunatamente chiuso. E’ successo intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato a San Daniele, in viale Piave: il conducente di una Ford Fiesta grigia ha improvvisamente perso il controllo della vettura, per cause ancora da accertare, andando a sfondare la vetrina di un bar che è chiuso da diversi anni.

Sul posto per la messa in sicurezza sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di San Daniele del Friuli. Illeso, fortunatamente, il conducente del veicolo.