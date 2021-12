Il traguardo per la Casa del prosciutto di San Daniele.

Il profumo del prosciutto è il filo rosso che unisce le cinque generazioni della famiglia Alberti che dagli inizi del 1700 si è dedicata ad attività agricole, molitorie, tessili e commerciali. Quest’anno l’azienda Casa del prosciutto, in via Ciconi a San Daniele, raggiunge infatti i 115 anni di storia, di lavoro e di imprenditorialità. Un traguardo che ora vede festeggiare anche la quinta generazione, perché anche i più giovani, Luca e Marco, hanno deciso di seguire le orme di papà Carlo e mamma Moira.

La storia.

Tutto iniziò nel 1875, quando a Fagagna Luigi Alberti diede vita al commercio coloniali, cereali, spezie, salumi e vini. Poi, nel 1906, il figlio Osvaldo Alberti si trasferì a San Daniele, dove ampliò l’offerta aziendale dando la possibilità ai clienti di usufruire del trasporto di prodotti alimentari, oltre che ad iniziare il commercio dei prodotti di prima necessità. A seguire, durante gli anni 1930 e 1940, cominciò anche la lavorazione degli alimenti provenienti dal maiale, i “suini neri” della vicina Fagagna. Uno dei figli di Osvaldo, Napoleone, sposò Caterina Castellani, che prese in mano l’azienda nel 1954, forte di uno spirito imprenditoriale.

Il marchio “La Casa del prosciutto” venne creato e registrato nel 1963. Poi, il terremoto del 1976 che in parte colpì anche l’azienda. Per fortuna i danni non furono così ingenti, tanto che in poco tempo l’attività era di nuovo operativa, insieme al negozio e all’osteria. Negli anni Novanta, avendo anche uno stabilimento nel centro storico, riuscì a produrre fino a 12.000 pezzi all’anno. Nel 2013 l’azienda passa nelle mani di Carlo Alberti che ancora oggi si dedica all’attività insieme a tutta la sua famiglia, rinnovando l’azienda e mantenendo allo stesso tempo intatta la tradizione. Ad oggi “La Casa del Prosciutto” è l’unica azienda che si trova nel centro storico di San Daniele. Oltre a produrre il prosciutto di San Daniele, ha mantenuto la vendita diretta e l’osteria, dove si possono gustare anche specialità tipiche friulane.

