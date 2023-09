Chi è Samira Lui, la friulana che ha varcato la porta rossa del Grande Fratello

Samira Lui tra i concorrenti del Grande Fratello.

Grinta, entusiasmo e tanta voglia di farsi conoscere. Samira Lui, nata il 6 marzo 1998 a Udine, ha varcato lunedì sera la famosissima porta rossa del Grande Fratello 2023. Il reality, che quest’anno darà la possibilità sia a persone note che a volti sconosciuti di poter raccontare le proprie storie di vita, ha così dato una grande possibilità alla giovane soubrette.

Tirerà di certo fuori le unghie all’ occorrenza Samira, che da San Daniele del Friuli, paese dove risiede con la mamma che l’ha cresciuta da sola, già dal suo ingresso promette di non fare sconti a nessuno qualora dovesse trovarsi di fronte a situazioni ostiche. Finalista al concorso nazionale di Miss Italia nel 2017 dove si classificò al terzo posto, la neo gieffina si è già fatta conoscere in passato al grande pubblico nel ruolo di ‘professoressa’ alla trasmissione l’Eredita condotta da Carlo Conti e, in seguito, a “Tale e quale show”, dove ha catturato l’attenzione del pubblico con balletti e performance artistiche.

Amante del blasonato prosciutto di San Daniele, come ricorda nella clip di presentazione, Samira spiega in pochi secondi tutto l’amore per la mamma, che per tutti questi anni ha rivestito anche il ruolo genitoriale del padre. Fidanzatissima con il ‘luxury concierge’ di un noto hotel Luigi Punzo, del quale si dice molto innamorata, la giovane, fan sfegatata della cantante Rihanna, non mancherà di certo di fare emergere il carattere all’occorrenza tutto pepe.