Il giovane centauro ferito nello scontro a San Daniele.

Si scontra con un’auto mentre è in sella alla sua moto, giovane centauro resta ferito nell’impatto. È accaduto nel pomeriggio, poco dopo le 16, sulla Sr463 a San Daniele.

Qui, per cause in corso di accertamento, il motociclista è rovinato a terra dopo lo schianto contro una vettura. È subito scattato l’allarme. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco di San Daniele, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti, prestando i primi soccorsi all’infortunato. Quest’ultimo, che ha riportato danni nell’impatto, è stato preso in carico dal 118, intervenuto con l’ambulanza e l’elisoccorso, che ha condotto il giovane in ospedale a Udine.

Dopo il sinistro si sono registrati disagi per la viabilità. Sul posto anche i carabinieri di San Daniele.

