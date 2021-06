Incidente a San Daniele.

Scontro tra due auto, questa sera, poco dopo le 19, sulla strada provinciale 5, nel comune di San Daniele del Friuli. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, i due veicoli sono entrati in contatto.

Uno è finito nel prato a bordo strada mentre l’altro mezzo è riuscito a mantenere la carreggiata, riportando però diversi danni frontalmente. Un conducente è rimasto ferito e si sono rese necessarie le cure dei sanitari del 118. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco volontari del Distaccamento di San Daniele, che hanno messo in sicurezza la strada e si sono occupati di soccorrere gli automobilisti.

