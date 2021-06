Il grazie del circo Orfei a San Daniele.

Si sono ritrovati bloccati per mesi in Friuli, a causa delle restrizioni imposte dal Dpcm del governo. E ora che, finalmente, sono potuti ripartire, è arrivato il “grazie” alla comunità di San Daniele. Gli artisti del circo Armando Orfei hanno voluto salutare con un toccante messaggio i cittadini del Friuli Collinare, e non soltanto, che in questi mesi li hanno aiutati.

“In questo brutto periodo abbiamo trovato in voi tanta solidarietà non solo materialmente, ma anche mentalmente, con persone che perdevano un po’ del loro tempo per sostenerci e incoraggiarci – scrive sui social un componente dello staff -. Il pensiero naturalmente è anche disteso per tutti i paesi limitrofi di San Daniele. Sono tantissime le persone da ringraziare che si sono prodigate affinché non ci mancasse niente”.

Il Circo ricorda l’impegno del sindaco di San Daniele, Pietro Valent, la proprietaria del terreno che li ha ospitati gratuitamente, la Pro loco di San Daniele e quella di Majano, oltre ai vigili del fuoco, che hanno messo a disposizione una cisterna per gli animali. Un grazie anche alla Protezione civile, ai privati che hanno donato dei generi di prima necessità, agli agricoltori per il foraggio degli animali, e la Caritas. “Ringraziamo – aggiungono sui social – i nostri vicini di casa e ci scusiamo se magari abbiamo involontariamente creato qualche disturbo, oltre al signore che ci ha fatto allacciare l’acqua a casa sua aiutando con una raccolta fondi a pagare una parte della bolletta del consumo”.

Dopo mesi, il carrozzone è ripartito. “Il Circo Orfei – concludono – dice grazie infinitamente a tutti. Vi porteremo sempre nel cuore, sperando di tornare in tempi migliori per portare la nostra arte nella vostra città”.

