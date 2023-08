San Vito al Tagliamento in lutto per la prematura scomparsa di Silvia Tesolin

Silvia Tesolin aveva solo 32 anni.

Un’intera comunità in lutto, quella di San Vito al Tagliamento, per la prematura scomparsa di Silvia Tesolin, 32 anni. Due occhi grandi e pieni di vita, un sorriso rassicurante e tanta voglia di realizzarsi.

Silvia ha avuto poco tempo per fare prendere forma ai suoi sogni, ma quello che è certo è che è stata in grado di lasciare un’impronta indelebile, sia a San Vito, dove era nata a cresciuta, sia nella località di Bannia, a Fiume Veneto, dove da qualche tempo si era trasferita. Una spietata malattia l’ha portata via con sé, dopo grandi sofferenze, nella mattinata di ieri, venerdì 11 agosto. A stringersi all’immenso dolore dei familiari, anche tutta la comunità, che esprime anche attraverso i social messaggi di cordoglio.