La partita dell’Apu udine nel campionato di legadue di pallacanestro

Nonostante le assenze dei due americani Isaiah Briscoe e Keshun Sherril l’Apu Old Wild West Udine trova la quattordicesima vittoria in campionato per 73 a 62 ai danni della Orasì Ravenna.

Partita equilibrata nei primi due quarti quando Udine paga le cattive percentuali e permette a Ravenna di restare a contatto : 32 a 27 il punteggio all’intervallo. Nella ripresa l’Apu alza i giri del motore e trova subito tre canestri consecutivi che per la prima volta portano il vantaggio in doppia cifra. Il timeout degli ospiti non sortisce l’effetto sperato e i friulani allungano fino a toccare il più 14 (54 a 40) grazie ad un ispirato Raphael Gaspardo. Ravenna non riesce più a ricucire il gap e Udine porta a casa i due punti in scioltezza. Mvp per i bianconeri Gaspardo autore di 19 punti e 7 rimbalzi. Bene anche Esposito con 13 e Monaldi con 12.

Contento a fine partita coach Carlo Finetti: ” Tre aspetti fondamentali stasera: primo aspetto il Carnera si è fatto sentire per tutta la partita e questo ci fa molto piacere, cornice di pubblico importante che ci ha spinto. Il secondo aspetto è la prestazione solida di alcuni singoli che hanno permesso a tutta la squadra di avere una prestazione solida. Terzo aspetto gli 11 minuti di Fantoma e l’esordio di Dabò che è un ragazzo del nostro vivaio”.

Molto soddisfatto l’mvp della partita Raphael Gaspardo: “Venivamo da un periodo non facile anche a livello fisico con infortuni e venivamo da una brutta sconfitta. Era importante questa vittoria per continuare il percorso di crescita e devo dire che stasera abbiamo fatto un bel passo avanti. Oggi mi sentivo bene fisicamente e mi sono arrivate delle buone palle dai compagni. Da martedì lavoriamo per la prossima partita”.

Prossimo appuntamento che vedrà protagonista l’Apu sarà domenica 26 febbraio sul campo di Chieti alle ore 18.